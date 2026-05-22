Concert La Féline à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon
Concert La Féline à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon jeudi 9 juillet 2026.
Bonnemazon
Concert La Féline
à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Agnès Gayraud a quitté Tarbes depuis longtemps ; elle s’est muée ailleurs, dans les grandes villes, se changeant, de nuit, en Féline gracile, de jour, en théoricienne raffinée.
Mais on emporte tous et toutes ce quelque part d’où l’on vient. Après trois albums remarqués, l’auteure et musicienne a entrepris une nouvelle mue avec son album Tarbes . Agnès y conte une Odyssée occitane sans fausse emphase entre réalisme parfois cru et fiction, elle-même traversant les scènes du disque comme un personnage, silhouette anonyme et remarquable, en imper beige devant la devanture d’un restaurant chinois, sur la place de Verdun ou le long des rives de l’Adour.
Tout public
Tarifs 10€ 5€ réduit .
à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50
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English :
Agnès Gayraud left Tarbes a long time ago; she has moved on to the big cities, transforming herself by night into a graceful Feline, and by day into a refined theorist.
But we all carry that somewhere with us. After three acclaimed albums, the author and musician has undertaken a new muse with her album Tarbes . In it, Agnès recounts an Occitan Odyssey with no false emphasis, between sometimes crude realism and fiction, herself crossing the scenes of the album like a character, an anonymous yet remarkable silhouette, in a beige raincoat in front of a Chinese restaurant, on the Place de Verdun or along the banks of the Adour.
L’événement Concert La Féline Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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