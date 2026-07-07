Concert la Guinguette d’Isis Champ’K Les Jardins d’Isis Angoulême
jeudi 9 juillet 2026 · Les Jardins d'Isis · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Concert la Guinguette d’Isis Champ’K
Les Jardins d’Isis 199 bis Rue de la Loire Angoulême Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Du rock qui cogne, du blues qui chante et du funk qui fait bouger. Venez également profiter de ce lieu unique, rafraichissant et tellement nature à Angoulême!
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Les Jardins d’Isis 199 bis Rue de la Loire Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 05 01 28 lesjardinsdisis@gmail.com
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English :
Hard-hitting rock, soulful blues, and funk that gets you moving. Come enjoy this unique, refreshing, and wonderfully natural spot in Angoulême!
L’événement Concert la Guinguette d’Isis Champ’K Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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