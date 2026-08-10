Concert La Jungle + Y ? Le Sans Réserve Périgueux
samedi 14 novembre 2026 · Le Sans Réserve · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Concert La Jungle + Y ?
Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
LA JUNGLE // Trans Rock Noise
LA JUNGLE passe la troisième avec An Order Of Things, son septième album studio. Après plus de 750 concerts et 10 ans de tournée en duo, Roxie et Jim accueillent Da pour neuf titres écrits à six mains. Noise rock, boucles hypnotiques et transe la danse reste au cœur de l’expérience.
+ Y? // Noise Math Rock (Périgueux)
Plus de 15 ans après ses débuts, le trio périgourdin Y? revient avec Valve, son deuxième album studio. Un disque intense et maîtrisé, où vitesse, émotion, noise et math-rock s’entrechoquent avec autant de puissance que de nuance. .
Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
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English : Concert La Jungle + Y ?
L’événement Concert La Jungle + Y ? Périgueux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Communal de Périgueux
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