Concert La Menace Soirée post-pop funky Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle
Concert La Menace Soirée post-pop funky Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle samedi 4 juillet 2026.
La Rochelle
Concert La Menace Soirée post-pop funky
Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le samedi 4 juillet à 21h, La Gueule du Loup accueille La Menace pour une soirée post-pop funky aux grooves hypnotiques, entre énergie brute et dancefloor sauvage.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr
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English :
Saturday July 4 at 9pm, La Gueule du Loup welcomes La Menace for a funky post-pop evening of hypnotic grooves, raw energy and wild dancefloor.
L’événement Concert La Menace Soirée post-pop funky La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-17 par Nous La Rochelle
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