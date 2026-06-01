Sof’Harp, Rue de l’aimable Nanette – La Rochelle, La Rochelle
Sof’Harp, Rue de l’aimable Nanette – La Rochelle, La Rochelle dimanche 21 juin 2026.
Sof’Harp Dimanche 21 juin, 12h00 Rue de l’aimable Nanette – La Rochelle Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T14:30:00+02:00
Venez découvrir l’autoharpe de Sof, un instrument à cordes de la famille des cithares, souvent utilisé dans la musique folk et les sessions acoustiques. Elle accompagne la voix en jouant des accords riches et harmonieux, parfaits pour le chant collectif.
Partagez un moment musical chaleureux, entre découverte de l’instrument, improvisation et chant participatif, dans l’esprit des jams et ateliers ouverts où chacun peut s’exprimer librement.
Rue de l’aimable Nanette – La Rochelle Rue de l’aimable Nanette – La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Venez découvrir l’autoharpe de Sof, un instrument à cordes de la famille des cithares, souvent utilisé dans la musique folk et les sessions acoustiques. Elle accompagne la voix en jouant des accords …
©Sophie Dutriau
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