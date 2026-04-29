Visite guidée Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes Devant le restaurant Le Récif La Rochelle

La Rochelle

Visite guidée Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes

Devant le restaurant Le Récif Avenue du Lazaret La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 19:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez découvrir les oiseaux du bord de mer, le rôle fondamental de la laisse de mer et les oiseaux des parcs et jardins.

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Devant le restaurant Le Récif Avenue du Lazaret La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

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English :

Come and discover the birds of the seaside, the fundamental role of the seashore and the birds of parks and gardens.

L’événement Visite guidée Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Nous La Rochelle