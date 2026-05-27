Animation Science à l’ouvrage Muséum d’Histoire naturelle La Rochelle
Animation Science à l’ouvrage Muséum d’Histoire naturelle La Rochelle dimanche 7 juin 2026.
La Rochelle
Animation Science à l’ouvrage
Muséum d’Histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Chaque année, le Muséum convie éditeurs, auteurs et illustrateurs à venir partager leur passion pour les sciences avec vous.
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Muséum d’Histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr
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English :
Every year, the Museum invites publishers, authors and illustrators to share their passion for science with you.
L’événement Animation Science à l’ouvrage La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-23 par Nous La Rochelle
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