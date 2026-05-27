Animation Science à l’ouvrage Muséum d’Histoire naturelle La Rochelle

La Rochelle

Animation Science à l’ouvrage

Muséum d’Histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Chaque année, le Muséum convie éditeurs, auteurs et illustrateurs à venir partager leur passion pour les sciences avec vous.

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Muséum d’Histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr

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English :

Every year, the Museum invites publishers, authors and illustrators to share their passion for science with you.

L’événement Animation Science à l’ouvrage La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-23 par Nous La Rochelle