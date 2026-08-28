Informations pratiques

Dorlisheim

Concert La nouvelle séance

rue Arthur Silberzahn Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Eddy Mitchell chantait La Dernière Séance, évoquant avec émotion la fermeture d’un cinéma de quartier.

À l’Espace Pluriel, c’est une toute autre histoire qui s’écrira.

Les ensembles Edelweiss et Amade, sous la direction de Matéi Jamin, vous invitent à vivre une véritable soirée de cinéma… en musique.

Laissez-vous emporter par les plus grandes bandes originales du 7e art et redécouvrez une vingtaine de musiques qui ont marqué le cinéma Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, Moulin Rouge!, Star Wars… et bien d’autres surprises vous attendent.

Au fil de cette soirée, les musiciens vous feront voyager d’univers en univers, tandis que les choristes, qui répètent sous la direction de Margaux Loisel, donneront vie aux plus belles mélodies du grand écran et vous inviteront, le temps de quelques refrains, à partager l’émotion avec eux.

Fermez les yeux, ouvrez grand vos oreilles… et laissez la magie du cinéma opérer. .

rue Arthur Silberzahn Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est amade.dorlisheim@gmail.com

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English :

L’événement Concert La nouvelle séance Dorlisheim a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig