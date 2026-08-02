Informations pratiques

Dorlisheim

Concert Noufissa Kabbou 4tet

13 Rue des Deux Églises Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Concert Noufissa KABBOU 4TET à l’Église protestante de Dorlisheim.

Concert Noufissa KABBOU 4TET à l’Église protestante de Dorlisheim. Dans les textes qu’elle écrit en langue arabe, Noufissa Kabbou dépeint le portrait de femmes marocaines significatives dans son parcours personnel. Parmi elles figurent sa mère, ses soeurs, ses amies, toutes ayant laissé une empreinte de l’enfance à l’âge adulte. Leur singularité et leurs histoires résonnent universellement, abordant la condition féminine et les défis auxquels les femmes font face au Maghreb et au-delà.

LES MUSICIENS

Noufissa Kabbou chant et percussions

Emmanuel Simula guitare classique et électrique

Jean Noël Rohe contrebasse et gumbri

Pierre Isenmann trompette .

13 Rue des Deux Églises Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est rissani524@gmail.com

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English :

Noufissa KABBOU 4TET Concert at the Protestant Church in Dorlisheim.

L’événement Concert Noufissa Kabbou 4tet Dorlisheim a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig