UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dorlisheim

Concert Noufissa Kabbou 4tet Dorlisheim

samedi 5 septembre 2026 · Dorlisheim

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
13 Rue des Deux Églises
Ville
67120 Dorlisheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Dorlisheim

Concert Noufissa Kabbou 4tet

13 Rue des Deux Églises Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Concert Noufissa KABBOU 4TET à l’Église protestante de Dorlisheim.
Concert Noufissa KABBOU 4TET  à l’Église protestante de Dorlisheim. Dans les textes qu’elle écrit en langue arabe, Noufissa Kabbou dépeint le portrait de femmes marocaines significatives dans son parcours personnel. Parmi elles figurent sa mère, ses soeurs, ses amies, toutes ayant laissé une empreinte de l’enfance à l’âge adulte. Leur singularité et leurs histoires résonnent universellement, abordant la condition féminine et les défis auxquels les femmes font face au Maghreb et au-delà. 
LES MUSICIENS 
Noufissa Kabbou chant et percussions 
Emmanuel Simula guitare classique et électrique
Jean Noël Rohe contrebasse et gumbri
Pierre Isenmann trompette   .

13 Rue des Deux Églises Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est   rissani524@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Noufissa KABBOU 4TET Concert at the Protestant Church in Dorlisheim.

L’événement Concert Noufissa Kabbou 4tet Dorlisheim a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

À voir aussi à Dorlisheim (Bas-Rhin)