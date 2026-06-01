Concert La Petite Fugue Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains
Concert La Petite Fugue Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains samedi 27 juin 2026.
Luxeuil-les-Bains
Concert La Petite Fugue
Place Saint-Pierre Basilique Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 22:15:00
Date(s) :
2026-06-27
La Petite Fugue de Luxeuil, les Bains et l’ensemble vocale Gaudéamus de Vesoul ont le plaisir de vous inviter à une soirée musicale aux univers complémentaires.
La première chorale vous fera vibrer au rythme des chants gospel avec un répertoire rempli d’énergie et de spiritualité.
La seconde vous transportera à travers le temps avec un programme consacré aux chants de la renaissance et de l’époque baroque. .
Place Saint-Pierre Basilique Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 72 80 60
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English : Concert La Petite Fugue
L’événement Concert La Petite Fugue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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