Concert La Petite Fugue Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Concert La Petite Fugue

Place Saint-Pierre Basilique Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 22:15:00

Date(s) :

2026-06-27

La Petite Fugue de Luxeuil, les Bains et l’ensemble vocale Gaudéamus de Vesoul ont le plaisir de vous inviter à une soirée musicale aux univers complémentaires.

La première chorale vous fera vibrer au rythme des chants gospel avec un répertoire rempli d’énergie et de spiritualité.

La seconde vous transportera à travers le temps avec un programme consacré aux chants de la renaissance et de l’époque baroque. .

Place Saint-Pierre Basilique Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 72 80 60

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English : Concert La Petite Fugue

L’événement Concert La Petite Fugue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD