Concert La Petite Fugue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Concert La Petite Fugue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains samedi 27 juin 2026.

Concert La Petite Fugue

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

2026-06-27

Fin 2024, Sarah Lindeman a succédé à Yves Martin, chef de chœur historique de La Petite Fugue, qui a dirigé cette chorale depuis sa création en 1980.

Après le dernier concert sous la baguette de Yves Martin, qui avait fait résonner la basilique Saint-Pierre des douces mélodies de Noël au mois de décembre 2024, les choristes ont repris les répétitions avec la nouvelle cheffe de chœur dès le mois de janvier 2025.

Entrée libre .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

