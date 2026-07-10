Concert la place Taillade s’anime Pierrelatte
vendredi 10 juillet 2026 · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Concert la place Taillade s’anime
Place Xavier Taillade Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21
Cet été, la Place Taillade s’anime ! Les restaurants de la place vous donnent rendez-vous pour des soirées conviviales en musique.
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Place Xavier Taillade Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98
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English :
This summer, Place Taillade comes alive! The square’s restaurants invite you to join them for fun-filled evenings filled with music.
L’événement Concert la place Taillade s’anime Pierrelatte a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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