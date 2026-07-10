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AGENDA · Pierrelatte

Concert la place Taillade s’anime Pierrelatte

vendredi 10 juillet 2026 · Pierrelatte

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Adresse
Place Xavier Taillade
Ville
26700 Pierrelatte
Département
Drôme
Tarif

Pierrelatte

Concert la place Taillade s’anime

Place Xavier Taillade Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Cet été, la Place Taillade s’anime ! Les restaurants de la place vous donnent rendez-vous pour des soirées conviviales en musique.
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Place Xavier Taillade Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 

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English :

This summer, Place Taillade comes alive! The square’s restaurants invite you to join them for fun-filled evenings filled with music.

L’événement Concert la place Taillade s’anime Pierrelatte a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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