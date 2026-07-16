Concert « La plaque commémorative sort de l’ombre », Collège Saint-Jacques, Hazebrouck
samedi 19 septembre 2026 · Collège Saint-Jacques · Hazebrouck
Informations pratiques
Concert « La plaque commémorative sort de l’ombre » Samedi 19 septembre, 16h30 Collège Saint-Jacques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Concert dans le cadre
Histoire de l’hôpital auxiliaire no6, implanté dans les locaux actuels de Saint-Jacques à Hazebrouck, il y a un peu plus d’un siècle.
Des faits, des dates et des destins, un contexte, tragique certes, mais aussi porteur de solidarité, de courage et de rencontres qui ont marqué à jamais la vie de celles et ceux qui l’ont vécu.
Parce que cette histoire, qui appartient à toutes et à tous, doit être transmise aux générations futures, plusieurs événements seront organisés au cours du mois de septembre.
Une programmation inclusive à laquelle participeront des élèves et collé-giens de la ville d’Hazebrouck, des rendez-vous culturels, pédagogiques, ainsi que des temps de découverte, de rencontre et de partage.
Ensembles instrumentaux de l’Union musicale et de la classe d’orgue de l’école de musique d’Hazebrouck
Collège Saint-Jacques 59190 Hazebrouck, 60 rue louis warein Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cyclo-tourisme-boeschepois/evenements/concert-de-l-union-musicale-d-hazebrouck-et-de-la-classe-d-orgue »}]
Concert dans le cadre
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