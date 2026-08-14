Concert – La Répéthèque : Clem Léa Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

La Répéthèque fait sa rentrée et accueille à cette occasion l’autrice-compositrice-interprète Clem Léa.

Nourrie par la chanson française et le piano classique, Clem Léa développe une esthétique pop sensible. Son écriture, à la fois intime et contemporaine, interroge le rapport au temps, à la mémoire et aux émotions qui façonnent nos trajectoires.

Sur scène, elle s’accompagne au piano et à la guitare, offrant une interprétation sincère et habitée de ses chansons. Selon les projets, elle se produit également en trio, aux côtés d’Élodie à la basse et de Sarah au violon, une formation qui apporte à ses compositions une dimension organique et une profondeur orchestrale. En quintette, deux choristes viennent enrichir cet univers de leurs harmonies vocales, renforçant la puissance émotionnelle, la richesse des arrangements et l’intensité des concerts.

Son premier EP paraîtra début novembre 2026. Il s’inscrit dans un projet artistique global mêlant création musicale, recherche sonore et univers visuel soigné. Clem Léa affirme ainsi une identité singulière, guidée par la précision des mots, la délicatesse des arrangements et une sensibilité qui s’exprime avec authenticité, hors des cadres.

La Répéthèque est une répétition avant concert où les musiciens ont l’occasion de présenter et de partager leur projet. Venez les découvrir et échangez avec eux.

Le samedi 12 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

+33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.instagram.com/bibheleneberr/



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