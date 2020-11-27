Concert La Rumeur Café Charbon Nevers
Concert La Rumeur Café Charbon Nevers vendredi 27 novembre 2026.
Nevers
Concert La Rumeur
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27 23:00:00
Date(s) :
2026-11-27
LA RUMEUR
1994, point de départ de ce qui deviendra le groupe de rap référence de la contre-culture. Traversé et nourri par l’histoire des laissés pour compte, La Rumeur sort ses premiers disques à partir de 1997 et, sans le moindre budget marketing, parvient à vendre 50 000 exemplaires en à peine 2 ans. Avec la sortie de ‘L’Ombre sur la Mesure’, répertorié parmi les 100 albums essentiels du Rap, La Rumeur acquiert le convoité statut de groupe de rap apprécié par une variété de publics toujours plus élargie, des fans du genre jusqu’au public rock qui s’était laissé toucher par NTM quelques temps plus tôt… Le groupe poursuit sa voie, entre ciné et musique, toujours la tête haute.
Vendredi 27 novembre à 20h .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert La Rumeur
L’événement Concert La Rumeur Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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