Concert La Sécurité + Baby Berserk + Île de Garde La Sirène La Rochelle
dimanche 25 octobre 2026 · La Sirène · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert La Sécurité + Baby Berserk + Île de Garde
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 18:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Le collectif art punk québécois LA SÉCURITÉ dynamite les codes du punk, de la new wave et du krautrock et accouche de joyaux sonores D.I.Y. taillés pour le dancefloor !
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
The Quebec art-punk collective LA SÉCURITÉ shatters the conventions of punk, new wave, and krautrock, giving birth to DIY musical gems tailor-made for the dance floor!
L’événement Concert La Sécurité + Baby Berserk + Île de Garde La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle
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