Concert La Sécurité + Baby Berserk + Île de Garde La Sirène La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert La Sécurité + Baby Berserk + Île de Garde

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 18:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Le collectif art punk québécois LA SÉCURITÉ dynamite les codes du punk, de la new wave et du krautrock et accouche de joyaux sonores D.I.Y. taillés pour le dancefloor !

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

The Quebec art-punk collective LA SÉCURITÉ shatters the conventions of punk, new wave, and krautrock, giving birth to DIY musical gems tailor-made for the dance floor!

L’événement Concert La Sécurité + Baby Berserk + Île de Garde La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle