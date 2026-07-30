CONCERT La Sécurité + DJ Aftershow par Schlagsahne Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT La Sécurité + DJ Aftershow par Schlagsahne

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

VEN. 23 OCTOBRE 2026

20:00

La Sécurité (Punk / New wave / Krautrock | QC)

La Sécurité (Montréal / Tiohtià:ke) est un collectif d’art punk alliant à parts égales: rythmes sautillants, spectre harmonique accidenté et phrasés mélodiques minimalistes; le tout passé dans un filtre insomniaque, le résultat d’une surexposition aux néons de la métropole québécoise. Sa musique, parfaitement à son aise lorsque dynamitée sur une piste de danse, prêche vivre dangereusement.

Les paroles, elles, font écho au mouvement Riot Grrrl, et célèbrent entre autres l’autonomisation de femmes, les ami.e.s (gentil.le.s comme méchant.e.s) et la bienveillance. Depuis ses débuts au printemps 2022, le quintette hétéroclite a reçu des invitations de SXSW, End of the Road, The Great Escape, Reeperbahn, puis du FIJMl, ajoutant des tournées aux côtés de The Go! Team (2024) et The Rapture (2025). Après la sortie du premier album Stay Safe! (16 juin 2023), nommé sur la Longue Liste pour le Prix de musique Polaris 2024, ainsi que son joyeux rejeton Stay Safe! REMIXED (8 mars 2024), tous deux chez Mothland, le quintette a dévoilé les titres “Detour” (22 octobre 2024) et “Ketchup” (28 janvier 2025), préparant le terrain pour un nouvel afflux de joyaux sonores D.I.Y., cette fois-ci collaborant également avec l’étiquette britannique emblématique de Simon Raymonde: Bella Union. La bande se pose à nouveau sur les franges du punk, de la new wave et du krautrock, bafouant sournoisement les formules stylistiques à chaque occasion avec la parution de son deuxième disque Bingo!, sorti le 12 juin 2026 via Bella Union (Monde) et Mothland (Canada/États-Unis).

Schlagsahne (DJ set | FR)

Schlagsahne (crème fouettée en VO pour les Teutons) ne fait pas dans la demi-mesure. Dans sa bombe, de généreuses couches de cold wave, new wave, pop, post-punk, electro et quelques vieux MP3 retrouvés au fond du placard. Attention, c’est gourmand.

VEN. 23 OCTOBRE 2026

20:00

La Sécurité (Punk / New wave / Krautrock | QC)

La Sécurité (Montréal / Tiohtià:ke) est un collectif d’art punk alliant à parts égales: rythmes sautillants, spectre harmonique accidenté et phrasés mélodiques minimalistes; le tout passé dans un filtre insomniaque, le résultat d’une surexposition aux néons de la métropole québécoise. Sa musique, parfaitement à son aise lorsque dynamitée sur une piste de danse, prêche vivre dangereusement.

Les paroles, elles, font écho au mouvement Riot Grrrl, et célèbrent entre autres l’autonomisation de femmes, les ami.e.s (gentil.le.s comme méchant.e.s) et la bienveillance. Depuis ses débuts au printemps 2022, le quintette hétéroclite a reçu des invitations de SXSW, End of the Road, The Great Escape, Reeperbahn, puis du FIJMl, ajoutant des tournées aux côtés de The Go! Team (2024) et The Rapture (2025). Après la sortie du premier album Stay Safe! (16 juin 2023), nommé sur la Longue Liste pour le Prix de musique Polaris 2024, ainsi que son joyeux rejeton Stay Safe! REMIXED (8 mars 2024), tous deux chez Mothland, le quintette a dévoilé les titres “Detour” (22 octobre 2024) et “Ketchup” (28 janvier 2025), préparant le terrain pour un nouvel afflux de joyaux sonores D.I.Y., cette fois-ci collaborant également avec l’étiquette britannique emblématique de Simon Raymonde: Bella Union. La bande se pose à nouveau sur les franges du punk, de la new wave et du krautrock, bafouant sournoisement les formules stylistiques à chaque occasion avec la parution de son deuxième disque Bingo!, sorti le 12 juin 2026 via Bella Union (Monde) et Mothland (Canada/États-Unis).

Schlagsahne (DJ set | FR)

Schlagsahne (crème fouettée en VO pour les Teutons) ne fait pas dans la demi-mesure. Dans sa bombe, de généreuses couches de cold wave, new wave, pop, post-punk, electro et quelques vieux MP3 retrouvés au fond du placard. Attention, c’est gourmand. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

FRIDAY, OCTOBER 23, 2026

8:00 p.m.

La Sécurité (Punk / New Wave / Krautrock | QC)

La Sécurité (Montreal / Tiohti%E0:ke) is a punk art collective that blends, in equal parts: bouncy rhythms, a chaotic harmonic spectrum, and minimalist melodic phrases; all filtered through a sleepless lens, the result of overexposure to the neon lights of the Quebec metropolis. Their music, perfectly at home when set off on a dance floor, preaches living dangerously.

The lyrics, meanwhile, echo the Riot Grrrl movement and celebrate, among other things, women’s empowerment, friends (both kind and mean), and kindness. Since its debut in the spring of 2022, the eclectic quintet has received invitations to SXSW, End of the Road, The Great Escape, Reeperbahn, and the FIJMl, adding tours alongside The Go! Team (2024) and The Rapture (2025). Following the release of their debut album *Stay Safe!* (June 16, 2023)—which was longlisted for the 2024 Polaris Music Prize—and its cheerful follow-up *Stay Safe! REMIXED (March 8, 2024)—both released on Mothland—the quintet unveiled the tracks “Detour” (October 22, 2024) and “Ketchup” (January 28, 2025), setting the stage for a new wave of DIY musical gems, this time also collaborating with Simon Raymonde’s iconic British label: Bella Union. The band once again ventures into the fringes of punk, new wave, and krautrock, subtly subverting stylistic conventions at every turn with the release of their second album, *Bingo!*, out June 12, 2026, via Bella Union (Worldwide) and Mothland (Canada/U.S.).

Schlagsahne (DJ set | FR)

Schlagsahne (whipped cream in the original German) doesn’t do things by halves. His explosive set features generous layers of cold wave, new wave, pop, post-punk, electro, and a few old MP3s dug up from the back of the closet. Warning: it’s a real treat.

L’événement CONCERT La Sécurité + DJ Aftershow par Schlagsahne Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS