Concert La team Goldman CS 81144 Montluçon

Concert La team Goldman

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Si Jean-Jacques Goldman a quitté la scène, sa musique est toujours aussi actuelle… et positive !

.

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jean-Jacques Goldman may have left the stage, but his music is as up-to-the-minute and positive as ever!

L’événement Concert La team Goldman Montluçon a été mis à jour le 2026-01-17 par Montluçon Tourisme