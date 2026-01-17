Concert La team Goldman CS 81144 Montluçon
Concert La team Goldman CS 81144 Montluçon samedi 7 novembre 2026.
Concert La team Goldman
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Début : 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07
2026-11-07
Si Jean-Jacques Goldman a quitté la scène, sa musique est toujours aussi actuelle… et positive !
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
English :
Jean-Jacques Goldman may have left the stage, but his music is as up-to-the-minute and positive as ever!
