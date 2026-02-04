CONCERT La veillée des légendes par La Fée Morgane Bazoges-en-Pareds
CONCERT La veillée des légendes par La Fée Morgane Bazoges-en-Pareds jeudi 16 avril 2026.
CONCERT La veillée des légendes par La Fée Morgane
12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:00:00
fin : 2026-04-16 20:45:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-05-14 2026-07-23 2026-08-13
CONCERT La veillée des légendes par La Fée Morgane
Des musiques d’inspiration médiévale pour revisiter les légendes locales.
Jeudis 16 avril, 14 mai, 23 juillet, 13 aout 20h
5€/personne Gratuit moins de 12 ans 45 minutes .
12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CONCERT La veillée des légendes by La Fée Morgane
L’événement CONCERT La veillée des légendes par La Fée Morgane Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin