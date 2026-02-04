CONCERT La veillée des légendes par La Fée Morgane Bazoges-en-Pareds

CONCERT La veillée des légendes par La Fée Morgane

12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16 20:45:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-05-14 2026-07-23 2026-08-13

Des musiques d’inspiration médiévale pour revisiter les légendes locales.

Jeudis 16 avril, 14 mai, 23 juillet, 13 aout 20h

5€/personne Gratuit moins de 12 ans 45 minutes .

12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr

CONCERT La veillée des légendes by La Fée Morgane

