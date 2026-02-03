Exposition Décoration en métal, esprit de printemps Bazoges-en-Pareds
Exposition Décoration en métal, esprit de printemps Bazoges-en-Pareds mercredi 6 mai 2026.
Exposition Décoration en métal, esprit de printemps
12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-06-29 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-29 2026-06-06 2026-06-08
Exposition de Vincet Lemoine
Passionné par le travail du métal depuis de nombreuses années et entièrement autodidacte, j’ai transformé cette passion en savoir-faire concret, avec une approche unique, créative et authentique. .
12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr
English :
Exhibition by Vincet Lemoine
