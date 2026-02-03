Exposition Décoration en métal, esprit de printemps Bazoges-en-Pareds

Exposition Décoration en métal, esprit de printemps

12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-06-29 18:00:00

2026-05-06 2026-05-29 2026-06-06 2026-06-08

Exposition de Vincet Lemoine

Passionné par le travail du métal depuis de nombreuses années et entièrement autodidacte, j’ai transformé cette passion en savoir-faire concret, avec une approche unique, créative et authentique. .

12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr

English :

Exhibition by Vincet Lemoine

