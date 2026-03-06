DÉMONSTRATION DE LA FORGE Bazoges-en-Pareds
Bazoges-en-Pareds Vendée
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
2026-04-11 2026-04-25 2026-05-09 2026-05-23 2026-06-13 2026-06-27 2026-08-15 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-26
Démonstration de la forge
Découvrez l’art ancestral de la forge lors d’une démonstration captivante et repartez avec des créations uniques forgées sur place par Thibaud Blanchard ! .
Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr
English :
Forge demonstration
