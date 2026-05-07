Concert LA VOIX DU CHOEUR BFM Aurence Limoges
Concert LA VOIX DU CHOEUR BFM Aurence Limoges samedi 13 juin 2026.
Limoges
Concert LA VOIX DU CHOEUR
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez partager un moment musical avec la Voix du Chœur, chorale inclusive sous la direction de Muriel Bellenoue du CRR de Limoges.
Informations complémentaires auprès de la bibliothèque. .
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85
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English :
L’événement Concert LA VOIX DU CHOEUR Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
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