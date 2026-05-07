Concert LA VOIX DU CHOEUR BFM Aurence Limoges

Limoges

Concert LA VOIX DU CHOEUR

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez partager un moment musical avec la Voix du Chœur, chorale inclusive sous la direction de Muriel Bellenoue du CRR de Limoges.

Informations complémentaires auprès de la bibliothèque. .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

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English :

L’événement Concert LA VOIX DU CHOEUR Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole