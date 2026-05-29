Poussez les portes de la belle Eglise Saint-Denys du Saint Sacrement et venez écouter des oeuvres polyphoniques chantées en français, anglais, espagnol, hébreux et suédois dans des styles très variés. Un voyage qui durera plus d’une heure entre les steppes du grand nord, le sud des USA, le Paris de la Renaissance ou les montagnes de Patagonie. Nous sommes 55 choristes de tous âges et tous horizons dirigés par Federico Neimark qui officie au conservatoire Paris XIIIème. Accompagnés de musiciens, nous avons plaisir à chanter ensemble et nous sommes heureux de le partager avec vous. L’entrée est ouverte à tout le monde, la participation est libre également, laissez vous surprendre et parlez-en autour de vous !

Concert de chants polyphoniques chantés en plusieurs langues par 55 choristes accompagnés de musiciens.

Le jeudi 11 juin 2026

de 20h30 à 21h45

gratuit

Ouverture des portes dès 20h15.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-12T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T20:30:00+02:00_2026-06-11T21:45:00+02:00

Eglise Saint-Denys du Saint-Sacrement 68 ter Rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Saint-Sébastien – Froissart (Paris) (219m)

Bus -> 9196 : Saint-Claude (Paris) (103m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (201.19m)

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