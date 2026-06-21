Concert Laurent Voulzy Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Concert Laurent Voulzy Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 26 septembre 2026.
Romans-sur-Isère
Concert Laurent Voulzy Saison Romans Scènes 26-27
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 40 – 40 – 47 EUR
debout 40€
assis 47€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 20:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes.
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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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English :
A unique encounter with a timeless artist who transforms the stage into a showcase for his enchanting harmonies.
L’événement Concert Laurent Voulzy Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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