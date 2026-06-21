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Concert Laurent Voulzy Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Concert Laurent Voulzy Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Théâtre des Cordeliers

Adresse : Place Jules Nadi

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 40 40 47 debout 40€ assis 47€

Romans-sur-Isère

Concert Laurent Voulzy Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 40 – 40 – 47 EUR

debout 40€
assis 47€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes.
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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80  billetterie@ville-romans26.fr

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English :

A unique encounter with a timeless artist who transforms the stage into a showcase for his enchanting harmonies.

L’événement Concert Laurent Voulzy Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme

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