Concert Laurent Voulzy Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Concert Laurent Voulzy Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 40 – 40 – 47 EUR

debout 40€

assis 47€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes.

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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

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English :

A unique encounter with a timeless artist who transforms the stage into a showcase for his enchanting harmonies.

L’événement Concert Laurent Voulzy Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme