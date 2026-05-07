Capdenac-Gare

Concert le Grand Orphéon & l’Orchestre national de Querbes

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes

Après avoir suivi un stage musical de quatre jours, 40 musiciens amateurs se joindront au Grand Orphéon pour former l’Orchestre national de Querbes ! Guidés par la passion et la bonne humeur communicative, ils transcenderont les frontières de leur expérience individuelle pour unir leurs voix et leurs instruments dans une performance unique.

Laurent Guitton tuba

Cécile Grabias flûte

Nicolas Calvet contre-ténor

Jean-Luc Amestoy accordéon

Jean-Denis Rivaleau batterie

+ les musiciens du stage musical .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Nuits et Jours de Querbes festival

L’événement Concert le Grand Orphéon & l’Orchestre national de Querbes Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)