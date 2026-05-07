Concert le Grand Orphéon & l’Orchestre national de Querbes Capdenac-Gare
Concert le Grand Orphéon & l’Orchestre national de Querbes Capdenac-Gare dimanche 2 août 2026.
Capdenac-Gare
Concert le Grand Orphéon & l’Orchestre national de Querbes
Capdenac-Gare Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes
Après avoir suivi un stage musical de quatre jours, 40 musiciens amateurs se joindront au Grand Orphéon pour former l’Orchestre national de Querbes ! Guidés par la passion et la bonne humeur communicative, ils transcenderont les frontières de leur expérience individuelle pour unir leurs voix et leurs instruments dans une performance unique.
Laurent Guitton tuba
Cécile Grabias flûte
Nicolas Calvet contre-ténor
Jean-Luc Amestoy accordéon
Jean-Denis Rivaleau batterie
+ les musiciens du stage musical .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82
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English :
As part of the Nuits et Jours de Querbes festival
L’événement Concert le Grand Orphéon & l’Orchestre national de Querbes Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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