Phalsbourg

Concert Le Grôs Tour

PLace d’Armes Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 22:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Festival de Théâtre de Phalsbourg Concert de chansons festives aux mélodies entêtantes! Concert gratuit.Tout public

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PLace d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec57370@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival A concert of festive songs with captivating melodies! Free concert.

L’événement Concert Le Grôs Tour Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG