Concert Le Grôs Tour Phalsbourg
Concert Le Grôs Tour Phalsbourg lundi 3 août 2026.
Phalsbourg
Concert Le Grôs Tour
PLace d’Armes Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 22:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Festival de Théâtre de Phalsbourg Concert de chansons festives aux mélodies entêtantes! Concert gratuit.Tout public
0 .
PLace d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec57370@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Phalsbourg Theater Festival A concert of festive songs with captivating melodies! Free concert.
L’événement Concert Le Grôs Tour Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG