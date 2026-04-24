Baume-les-Messieurs

Concert Le Petit Théâtre de Monsieur Rameau

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Ensemble Théodora

Si Jean-Philippe Rameau est surtout célébré pour ses grandes pages lyriques et orchestrales, ce programme propose de découvrir ce compositeur sous un jour plus intime celui de la musique de chambre, telle qu’on pouvait l’entendre dans les salons de mélomanes du milieu du XVIIIe siècle.

Comment réécoutait-on alors les airs favoris entendus à l’Opéra ? Rameau nous propose une réponse lorsqu’il met en Concerts son opéra-ballet des Indes Galantes en 1736, réorganisant l’oeuvre en suites pour effectif réduit. Dans le même esprit, nous avons imaginé un “Concert” construit à partir d’extraits d’un de ses ballets tardifs, Les Fêtes de Polymnie.

Cette évocation du Rameau chambriste ne serait pas complète sans l’une de ses Cantates et ses Pièces de clavecin en Concerts, où Rameau transcrit plusieurs pages de ses opéras pour le clavecin concertant, accompagné par la viole, le violon ou encore la flûte. .

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Le Petit Théâtre de Monsieur Rameau

L’événement Concert Le Petit Théâtre de Monsieur Rameau Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION