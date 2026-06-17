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Concert Le printemps de Dave Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Concert Le printemps de Dave Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 5 décembre 2026.

Lieu : Théâtre des Cordeliers

Adresse : Place Jules Nadi

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : samedi 5 décembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 39 39 39

Romans-sur-Isère

Concert Le printemps de Dave Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05 20:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Dave en tournée enflammera la scène des Cordeliers !

Un spectacle présenté par Les Visiteurs du soir.
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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80  billetterie@ville-romans26.fr

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English :

Dave, currently on tour, is set to set the Cordeliers stage ablaze!

A show presented by Les Visiteurs du soir.

L’événement Concert Le printemps de Dave Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme

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