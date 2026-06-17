Concert Le printemps de Dave Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 5 décembre 2026.

Romans-sur-Isère

Concert Le printemps de Dave Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05 20:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Dave en tournée enflammera la scène des Cordeliers !



Un spectacle présenté par Les Visiteurs du soir.

.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dave, currently on tour, is set to set the Cordeliers stage ablaze!

A show presented by Les Visiteurs du soir.

L’événement Concert Le printemps de Dave Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme