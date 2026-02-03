Concert Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit Les Arènes Metz

Concert Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 16:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Découvrez pour la première fois la meilleure musique de Le Seigneur des anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux De Pouvoir présentée par un invité vedette des films !

Profitez de l’univers musical unique de J.R.R. Tolkien dans un magnifique concert mettant en vedette la voix du légendaire acteur de Saroumane Sir Christopher Lee et de l’Orchestre et du Chœur de la Comté des sons menaçants du Mordor et de l’attaque stridente des Cavaliers noirs aux belles mélodies lyriques des Elfes.

Tout nouveau la musique de La guerre des Rohirrim , le nouveau film du Seigneur des anneaux et préquelle de Les Deux Tours !

Un invité vedette des films présente la meilleure musique de Le Seigneur des anneaux, Le Hobbit et La guerre des Rohirrim Le concert .Tout public

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Discover for the first time the best music from The Lord of the Rings, The Hobbit and The Rings of Power , presented by a guest star from the films!

Enjoy the unique musical universe of J.R.R. Tolkien in a magnificent concert featuring the voice of Saruman’s legendary actor Sir Christopher Lee and the Orchestra and Choir of the Shire: from the menacing sounds of Mordor and the shrill attack of the Black Riders to the beautiful lyrical melodies of the Elves.

All new: the music from War of the Rohirrim , the new Lord of the Rings film and prequel to The Two Towers !

A guest star from the films presents the best music from The Lord of the Rings, The Hobbit and War of the Rohirrim The Concert .

