AGENDA · Fuilla
CONCERT LE SOUFFLE DU BERGER Fuilla
jeudi 30 juillet 2026 · Fuilla
Informations pratiques
Fuilla
CONCERT LE SOUFFLE DU BERGER
Fuilla Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 11:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Débat, apéritif et dégustation
La chapelle harmonique, Valentin Tournet, direction.
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Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Discussion, Cocktails, and Tasting
La Chapelle Harmonique, conducted by Valentin Tournet.
L’événement CONCERT LE SOUFFLE DU BERGER Fuilla a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI CONFLENT CANIGO
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