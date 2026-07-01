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AGENDA · Fuilla

CONCERT LE SOUFFLE DU BERGER Fuilla

jeudi 30 juillet 2026 · Fuilla

CONCERT LE SOUFFLE DU BERGER Fuilla

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
66820 Fuilla
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Fuilla

CONCERT LE SOUFFLE DU BERGER

Fuilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 11:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Débat, apéritif et dégustation
La chapelle harmonique, Valentin Tournet, direction.
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Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

Discussion, Cocktails, and Tasting
La Chapelle Harmonique, conducted by Valentin Tournet.

L’événement CONCERT LE SOUFFLE DU BERGER Fuilla a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI CONFLENT CANIGO

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