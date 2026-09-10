Concert Le souffle du Berger Saint-Lary-Soulan
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Concert Le souffle du Berger
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Dans le cadre du Mois du Pastoralisme, partez à la découverte de l’univers des bergers à travers un voyage musical au cœur des traditions pastorales.
Le Souffle du Berger, porté par La Chapelle Harmonique, fait dialoguer musiques baroques et chants traditionnels inspirés de la transhumance, des paysages de montagne et de la vie des bergers.
Un concert pour célébrer ce patrimoine vivant et les liens qui unissent l’homme, l’animal et la montagne.
La représentation sera suivie d’un temps d’échange autour des enjeux actuels du pastoralisme, en présence d’acteurs du territoire.
Une rencontre entre musique, patrimoine et réflexion pour mieux comprendre et valoriser le pastoralisme d’aujourd’hui.
Gratuit. Sur réservation. Espace Lumière. .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
As part of Pastoralism Month, set out to discover the world of shepherds through a musical journey into the heart of pastoral traditions.
*Le Souffle du Berger*, performed by La Chapelle Harmonique, weaves together Baroque music and traditional songs inspired by transhumance, mountain landscapes, and the lives of shepherds.
A concert celebrating this living heritage and the bonds that unite people, animals, and the mountains.
The performance will be followed by a discussion on current issues in pastoralism, with local stakeholders in attendance.
An encounter between music, heritage, and reflection to better understand and promote pastoralism today.
L’événement Concert Le souffle du Berger Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-19 par OT de St Lary|CDT65
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