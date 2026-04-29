CONFERENCE SUR LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA RESERVE NATURELLE DU NEOUVIELLE SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

CONFERENCE SUR LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA RESERVE NATURELLE DU NEOUVIELLE

SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 17:00:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Plongez au cœur du massif du Néouvielle et découvrez comment le climat redessine peu à peu ses paysages spectaculaires. Entre fragilité et capacité d’adaptation, cette conférence vous emmène à la rencontre d’un territoire unique, dont l’avenir reste aussi fascinant qu’incertain.

Libre dans la limite des places disponibles. Pas de réservation.

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SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91

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English :

Dive into the heart of the Néouvielle massif and discover how the climate is gradually reshaping its spectacular landscapes. Between fragility and adaptability, this lecture takes you on an encounter with a unique territory, whose future remains as fascinating as it is uncertain.

Subject to availability. No reservation required.

L’événement CONFERENCE SUR LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA RESERVE NATURELLE DU NEOUVIELLE Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-29 par Parc National des Pyrénées|CDT65