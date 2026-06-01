Concert : “Le Temps volé”, Temple d’Alès, Alès

Concert : “Le Temps volé” Dimanche 14 juin, 18h00 Temple d’Alès Gard

10 € / gratuit – 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Avec le chœur mixte des Vans, le chœur d’enfants Schola Cantharel de Lablachère et l’orchestre Ensemble Instrumental des Cévennes.

Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

140 artistes sur scène pour interpréter l’œuvre du compositeur Gerardo Di Giusto et du librettiste Rémy Belhomme. Concert Chorale