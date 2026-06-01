Concert : “Le Temps volé”, Temple d’Alès, Alès
Concert : “Le Temps volé”, Temple d’Alès, Alès dimanche 14 juin 2026.
Concert : “Le Temps volé” Dimanche 14 juin, 18h00 Temple d’Alès Gard
10 € / gratuit – 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00
Avec le chœur mixte des Vans, le chœur d’enfants Schola Cantharel de Lablachère et l’orchestre Ensemble Instrumental des Cévennes.
Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
140 artistes sur scène pour interpréter l’œuvre du compositeur Gerardo Di Giusto et du librettiste Rémy Belhomme. Concert Chorale
À voir aussi à Alès (Gard)
- Printemps du Livre, Visa 2000, Alès 1 juin 2026
- Conférence « Louis XIV et les Protestants », Le Capitole, Alès 2 juin 2026
- L’INSPECTEUR TOUTOU, Conservatoire Maurice André – Site d’Alès, Alès 2 juin 2026
- Lecture de Lionnel Astier, Le Capitole, Alès 2 juin 2026
- Les Mercredis du Pôle » Suspension magique « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès 3 juin 2026