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Concert : “Le Temps volé”, Temple d’Alès, Alès

Concert : “Le Temps volé”, Temple d’Alès, Alès

Concert : “Le Temps volé”, Temple d’Alès, Alès dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Temple d'Alès

Adresse : Place du Temple, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 10 € / gratuit - 18 ans

Concert : “Le Temps volé” Dimanche 14 juin, 18h00 Temple d’Alès Gard

10 € / gratuit – 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Avec le chœur mixte des Vans, le chœur d’enfants Schola Cantharel de Lablachère et l’orchestre Ensemble Instrumental des Cévennes.

Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
140 artistes sur scène pour interpréter l’œuvre du compositeur Gerardo Di Giusto et du librettiste Rémy Belhomme. Concert Chorale

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