Concert « L’eau et la musique » Eglise Saint-Marcel PARIS
Concert « L’eau et la musique » Eglise Saint-Marcel PARIS samedi 11 avril 2026.
* Samedi 11 avril à 20 heures 30
Temple de Pentemont, 106 rue de
Grenelle 75007 Paris
* Mardi 14 avril à 20 heures 30
Église Saint Marcel, 82 boulevard
de l’Hôpital 75013 Paris
Delphine LEBOVICI, soprano
Sandrine MARCHINA, soprano
Marc SAINT RAYMOND, baryton
Orchestre ENA-X, direction :
François-Didier LEMOINE
Places : 17 Euros
Tarif réduit (étudiants, chômeurs) :
12 Euros
Ouverture de la caisse : une
demi-heure avant le concert
Renseignements :
https://ffdlemoine.wixsite.com/my-site
Réservations :
https://www.billetweb.fr/leau-et-la-musique
Voyage musical sur les flots, de la Tamise à la Moldau et au Rhin, de Beethoven à Weber et Tchaïkovski, ponctué de rencontres avec des créatures aquatiques : Ondines, Sirènes, Rusalkas et Vikings.
Du samedi 11 avril 2026 au mardi 14 avril 2026 :
mardi
de 20h30 à 22h00
samedi
de 20h30 à 22h00
payant Public enfants, jeunes et adultes.
Eglise Saint-Marcel 82 boulevard de l’Hôpital 75013 PARIS
https://ffdlemoine.wixsite.com/my-site
