* Samedi 11 avril à 20 heures 30

Temple de Pentemont, 106 rue de

Grenelle 75007 Paris

* Mardi 14 avril à 20 heures 30

Église Saint Marcel, 82 boulevard

de l’Hôpital 75013 Paris

Delphine LEBOVICI, soprano

Sandrine MARCHINA, soprano

Marc SAINT RAYMOND, baryton

Orchestre ENA-X, direction :

François-Didier LEMOINE

Places : 17 Euros

Tarif réduit (étudiants, chômeurs) :

12 Euros

Ouverture de la caisse : une

demi-heure avant le concert

Renseignements :

https://ffdlemoine.wixsite.com/my-site

Réservations :

https://www.billetweb.fr/leau-et-la-musique

Voyage musical sur les flots, de la Tamise à la Moldau et au Rhin, de Beethoven à Weber et Tchaïkovski, ponctué de rencontres avec des créatures aquatiques : Ondines, Sirènes, Rusalkas et Vikings.

Du samedi 11 avril 2026 au mardi 14 avril 2026 :

mardi

de 20h30 à 22h00

samedi

de 20h30 à 22h00

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Eglise Saint-Marcel 82 boulevard de l’Hôpital 75013 PARIS

