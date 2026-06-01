Concert lecture au jardin Médiathèque d’Erdeven – Erdeven
Concert lecture au jardin Médiathèque d’Erdeven – Erdeven samedi 20 juin 2026.
Erdeven
Concert lecture au jardin
Médiathèque d’Erdeven – 2 Rue de la Mairie Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Entre conte et musique, un spectacle familial
Tidiane Dia, joueur de kora, vous invite à découvrir cet instrument originaire d’Afrique de l’Ouest.
Accompagné d’une lecture de conte ! .
Médiathèque d’Erdeven – 2 Rue de la Mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89
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English :
L’événement Concert lecture au jardin Erdeven a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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