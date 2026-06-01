Concert lecture au jardin Médiathèque d’Erdeven – Erdeven

Erdeven

Concert lecture au jardin

Médiathèque d’Erdeven – 2 Rue de la Mairie Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Entre conte et musique, un spectacle familial

Tidiane Dia, joueur de kora, vous invite à découvrir cet instrument originaire d’Afrique de l’Ouest.

Accompagné d’une lecture de conte ! .

Médiathèque d’Erdeven – 2 Rue de la Mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89

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English :

L’événement Concert lecture au jardin Erdeven a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon