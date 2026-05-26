Erdeven

Fete de la Saint-Jean

Place de la mairie Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Programme

Spectacle Pour la beauté du geste à 19h00

(Solo d’échelle acrobatique)

​Un rat à roulettes

Un homme avec du gruyère

Des pieds nus qui dansent entre des tapettes à rat…

Un acrobate en mouvement sur des échelles

Illusion d une équilibre fragile

Un goût prononce pour la variété notamment italien….

Ici l’ absurde est roi

Pour la beauté du geste est une instant de vie,

Une salutation ou plaisir de la contrainte avec humour et dérision.

Faire ce qu’il y a à faire, pour le simple plaisir et…

Pour la beauté du geste

Concert DJ La Camioneta à 20h30

Un concept unique avec un véhicule roulant , totalement pimpé d’une ambiance chaleureuse , tropicale .

Départ pour un voyage dans l’immensité colorée de l’amérique latine , cumbia, rap, urbano, house , electro, salsa, bachata, banda, corrido, pop, les styles les plus festifs seront forcément représentés dans un set spectacle de folie!

Buvette et restauration sur place

Suite de la programmation à venir .

Place de la mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 33 61 85 68

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English :

L’événement Fete de la Saint-Jean Erdeven a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon