Fete de la Saint-Jean Erdeven
Fete de la Saint-Jean Erdeven samedi 27 juin 2026.
Erdeven
Fete de la Saint-Jean
Place de la mairie Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Programme
Spectacle Pour la beauté du geste à 19h00
(Solo d’échelle acrobatique)
Un rat à roulettes
Un homme avec du gruyère
Des pieds nus qui dansent entre des tapettes à rat…
Un acrobate en mouvement sur des échelles
Illusion d une équilibre fragile
Un goût prononce pour la variété notamment italien….
Ici l’ absurde est roi
Pour la beauté du geste est une instant de vie,
Une salutation ou plaisir de la contrainte avec humour et dérision.
Faire ce qu’il y a à faire, pour le simple plaisir et…
Pour la beauté du geste
Concert DJ La Camioneta à 20h30
Un concept unique avec un véhicule roulant , totalement pimpé d’une ambiance chaleureuse , tropicale .
Départ pour un voyage dans l’immensité colorée de l’amérique latine , cumbia, rap, urbano, house , electro, salsa, bachata, banda, corrido, pop, les styles les plus festifs seront forcément représentés dans un set spectacle de folie!
Buvette et restauration sur place
Suite de la programmation à venir .
Place de la mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 33 61 85 68
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English :
L’événement Fete de la Saint-Jean Erdeven a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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