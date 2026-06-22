Limoges

Concert lecture Festival Éclats d’Émail 2026

2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 18:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

L’espace Simone Veil accueille Laurent Bourdelas et Vincent Mondy pour un concert lecture, Papa, le Jazz, le Grand Théâtre et moi .

Informations par téléphone. .

2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Concert lecture Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Concert lecture Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Limoges Métropole