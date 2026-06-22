Concert lecture Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges
Concert lecture Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges samedi 21 novembre 2026.
Limoges
Concert lecture Festival Éclats d’Émail 2026
2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 18:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
L’espace Simone Veil accueille Laurent Bourdelas et Vincent Mondy pour un concert lecture, Papa, le Jazz, le Grand Théâtre et moi .
Informations par téléphone. .
2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert lecture Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Concert lecture Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Marché nocturne Un soir rue Haute-Vienne Limoges 2 juillet 2026
- Championnats de ligue Nouvelle Aquitaine natation d’été 2026 L’Aquapolis de Limoges Métropole Limoges 3 juillet 2026
- Fête foraine à Landouge Limoges 3 juillet 2026
- Local Bands Attack Minifest #2 CCM John-Lennon Limoges 3 juillet 2026
- Gala du Club de Natation Artistique Aquapolis Limoges 4 juillet 2026