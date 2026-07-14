Concert L’Écume des Sons Parisot Villeréal

Informations pratiques

Villeréal

Concert L’Écume des Sons

Parisot Chapelle Saint Clair Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

La chapelle de Parisot accueillera L’Écume des sons pour un concert construit autour de cinq voix mêlées. Cette proposition musicale offrira au public un moment d’écoute dans un lieu intimiste, propice à la rencontre entre les voix, les harmonies et l’acoustique particulière de la chapelle.

Le spectacle invite les auditeurs à découvrir un univers vocal sensible, où les timbres se répondent, se croisent et se complètent.

Dans le cadre patrimonial de Parisot, cette soirée permettra de prolonger la saison culturelle de Villeréal et de ses environs, après les grands rendez-vous de l’été.

Concert organisé par l’association des amis de la chapelle de Parisot à Villeréal. .

Parisot Chapelle Saint Clair Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 09 87 ferme.de.grangeneuve@gmail.com

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English : Concert L’Écume des Sons

L’événement Concert L’Écume des Sons Villeréal a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coeur de Bastides