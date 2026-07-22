CONCERT Léman Amiens
jeudi 1 octobre 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
CONCERT Léman
58bis Rue Saint-Leu Amiens Somme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Jeudi 1 Octobre 2026
20h
Après près de 50M d’écoutes, une Cigale complète et une nomination aux NRJ Music Awards, Léman se présente comme la figure montante de la chanson française.
Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante avec son premier album remarqué “Adieu Musique”, avec les singles “Les Étoiles et “Le Chat”.
Après avoir conquis le public sur les réseaux sociaux et sur scène, Léman part en tournée dans toute la France, la Suisse et la Belgique.
Jeudi 1 Octobre 2026
20h
Après près de 50M d’écoutes, une Cigale complète et une nomination aux NRJ Music Awards, Léman se présente comme la figure montante de la chanson française.
Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante avec son premier album remarqué “Adieu Musique”, avec les singles “Les Étoiles et “Le Chat”.
Après avoir conquis le public sur les réseaux sociaux et sur scène, Léman part en tournée dans toute la France, la Suisse et la Belgique. .
58bis Rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net
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English :
Thursday, October 1, 2026
8:00 p.m.
With nearly 50 million streams, a sold-out show at La Cigale, and a nomination for the NRJ Music Awards, L’Éman is emerging as a rising star in French music.
Known for blending the raw energy of rock and the elegance of pop with socially conscious lyrics, Léman continues his meteoric rise with his remarkable debut album, **Adieu Musique*, featuring the singles “Les Étoiles” and “Le Chat.”
After winning over audiences on social media and on stage, L’Éman is heading out on tour throughout France, Switzerland, and Belgium.
L’événement CONCERT Léman Amiens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT D’AMIENS
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