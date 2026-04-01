Concert Leonino trio L’Escale Landéda

Landéda

Concert Leonino trio

L’Escale 350 Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Leonino est un guitariste-chanteur, auteur-compositeur, qui séduit par son style unique et ses influences éclectiques. Évoluant au sein d’un trio dynamique, il fusionne la richesse des rythmes traditionnels d’Amérique du Sud avec des sonorités électroniques modernes.

Sa musique, portée par des rythmes entraînants et des mélodies envoûtantes, invite à un voyage musical captivant.

Les compositions de Leonino sont marquées par des sonorités inspirées des traditions musicales sud-américaines, intégrant des percussions vivantes et des basses profondes qui créent une ambiance chaleureuse et festive. La guitare de Leonino, à la fois délicate et puissante, évoque les paysages sonores des régions du sud des États-Unis. Les textes en français, écrits avec soin, résonnent au rythme de sa voix chaude et unique, apportant une dimension poétique à chaque morceau.

Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau Léon pour un nouveau concert, cette fois en trio avec Jérôme à la basse et Alex aux percussions. .

L’Escale 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

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English : Concert Leonino trio

L’événement Concert Leonino trio Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS