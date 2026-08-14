Concert Les Basses Mélodiques Loches
vendredi 14 août 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Concert Les Basses Mélodiques
11 Rue Descartes Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Concert organisé par l’association les Basses Mélodiques.
Première partie concert de fin de stage de l’ensemble de violoncelles
Seconde partie concert de musique classique violoncelle et accordéon par l’ensemble DUØ (Sébastien Rateau et Thomas Chedal-Bornu).
Concert organisé par l’association les Basses Mélodiques.
Première partie concert de fin de stage de l’ensemble de violoncelles
Seconde partie concert de musique classique violoncelle et accordéon par l’ensemble DUØ (Sébastien Rateau et Thomas Chedal-Bornu). .
11 Rue Descartes Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 47 81 45 lesbassesmelodiques@gmail.com
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English :
Concert organized by the Les Basses Mélodiques association.
First part: End-of-workshop concert by the cello ensemble
Second part: Classical music concert featuring cello and accordion by the DU%D8 ensemble (Sébastien Rateau and Thomas Chedal-Bornu).
L’événement Concert Les Basses Mélodiques Loches a été mis à jour le 2026-08-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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