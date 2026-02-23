Informations pratiques

Loches

Les Nocturnes de JB

33 Route de Vauzelles Loches Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 20:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Pour la première édition des Nocturnes de JB, JB Artisan Chocolatier invite la brasserie locale Wabi pour une soirée placée sous le signe de la découverte et du savoir-faire artisanal. Une expérience gourmande, ponctuée d’échanges avec les artisans.

Places limitées réservation obligatoire.

Pour la première édition des Nocturnes de JB, JB Artisan Chocolatier invite la brasserie locale Wabi pour une soirée placée sous le signe de la découverte et du savoir-faire artisanal. Clément, brasseur, vous fera découvrir 5 bières artisanales, accompagnées des Turbinés Apéro sucrés-salés imaginés par JB amandes, noisettes, et autres enrobés de chocolat subtilement associés à des épices et aromates. Une expérience gourmande et conviviale, ponctuée d’échanges avec les artisans, dans un cadre privilégié.

Places limitées réservation obligatoire (règlement en amont pour sécuriser la réservation). 18 .

33 Route de Vauzelles Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 46 46 85 34 contact@jbchocolatier.fr

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English :

For the first edition of JB’s Nocturnes, JB Artisan Chocolatier is teaming up with local brewery Wabi for an evening dedicated to discovery and artisanal craftsmanship. A gourmet experience, featuring conversations with the artisans.

Limited seating—reservations required.

L’événement Les Nocturnes de JB Loches a été mis à jour le 2026-07-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire