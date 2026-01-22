Visite à déguster

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Découvrez les spécialités de Loches avec la vue ou avec le goût. Qu’il s’agisse de son riche patrimoine, de sa passionnante histoire ou de ses fameux vins, cette visite est l’occasion d’en apprendre sur la ville et ses particularités.

Sur réservation.

Découvrez les spécialités de Loches avec la vue ou avec le goût. Qu’il s’agisse de son riche patrimoine, de sa passionnante histoire ou de ses fameux vins, cette visite est l’occasion d’en apprendre sur la ville et ses particularités.

Accès exceptionnel à la Porte royale et dégustation privée de vin sur la terrasse d’artillerie.

Sur réservation. 6.5 .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unravel the mysteries of Khmer culture. In the heart of the exhibition, lulled by the voice of a storyteller, let yourself be carried away by the tales of Cambodia.

Meeting point indicated at registration. Registration required at the Tourist Office.

L’événement Visite à déguster Loches a été mis à jour le 2026-01-22 par ADT 37