Nettoyage de nature Loches

Rejoignez-nous pour une action collective de nettoyage. Ensemble, contribuons à préserver ce cadre naturel exceptionnel tout en partageant un moment convivial et engagé pour l’environnement.

Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.

RDV à l’Office de Tourisme.

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Join us for a collective clean-up action. Together, let?s help preserve this exceptional natural setting while sharing a convivial moment committed to the environment.

Bring pants, closed shoes and a water bottle. Dogs are not allowed.

Meeting point at the Tourist Office.

