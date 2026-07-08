Informations pratiques

Loches

Fresque en mosaïque chantier artistique !

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 100 – 100 – EUR

100

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:30:00

fin : 2026-08-03 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02

Le Flacking revient cet été au Rossignolet !

Participez à la création d’une oeuvre d’art collective in situ, dans l’espace public, au frais des grottes troglodytiques.

9h30-17h, pause méridienne

Ouvert à tous les débutants sont les bienvenus !

L’inscription est possible à la journée ou au W-E.

Le Flacking revient cet été au Rossignolet !

Participez à la création d’une oeuvre d’art collective in situ, dans l’espace public, au frais des grottes troglodytiques 100 .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 projets.theatre.rossignolet@gmail.com

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English :

Flacking is back this summer at Le Rossignolet!

Join us in creating a collective work of art on-site, in a public space, in the coolness of the troglodytic caves.

9:30 a.m.–5:00 p.m., with a lunch break

Open to everyone: beginners are welcome!

You can sign up for a single day or for the entir

L’événement Fresque en mosaïque chantier artistique ! Loches a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire