Fresque en mosaïque chantier artistique ! Loches
dimanche 19 juillet 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Fresque en mosaïque chantier artistique !
Loches Indre-et-Loire
Tarif : 100 – 100 – EUR
100
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-08-03 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02
Le Flacking revient cet été au Rossignolet !
Participez à la création d’une oeuvre d’art collective in situ, dans l’espace public, au frais des grottes troglodytiques.
9h30-17h, pause méridienne
Ouvert à tous les débutants sont les bienvenus !
L’inscription est possible à la journée ou au W-E.
Le Flacking revient cet été au Rossignolet !
Participez à la création d’une oeuvre d’art collective in situ, dans l’espace public, au frais des grottes troglodytiques 100 .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 projets.theatre.rossignolet@gmail.com
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English :
Flacking is back this summer at Le Rossignolet!
Join us in creating a collective work of art on-site, in a public space, in the coolness of the troglodytic caves.
9:30 a.m.–5:00 p.m., with a lunch break
Open to everyone: beginners are welcome!
You can sign up for a single day or for the entir
L’événement Fresque en mosaïque chantier artistique ! Loches a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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