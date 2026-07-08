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AGENDA · Loches

Fresque en mosaïque chantier artistique ! Loches

dimanche 19 juillet 2026 · Loches

Fresque en mosaïque chantier artistique ! Loches

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif
100 100 100 Tarif de base plein tarif

Loches

Fresque en mosaïque chantier artistique !

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 100 – 100 – EUR
100
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-08-03 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02

Le Flacking revient cet été au Rossignolet !
Participez à la création d’une oeuvre d’art collective in situ, dans l’espace public, au frais des grottes troglodytiques.
9h30-17h, pause méridienne
Ouvert à tous les débutants sont les bienvenus !
L’inscription est possible à la journée ou au W-E.
Le Flacking revient cet été au Rossignolet !
Participez à la création d’une oeuvre d’art collective in situ, dans l’espace public, au frais des grottes troglodytiques 100  .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64  projets.theatre.rossignolet@gmail.com

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English :

Flacking is back this summer at Le Rossignolet!
Join us in creating a collective work of art on-site, in a public space, in the coolness of the troglodytic caves.
9:30 a.m.–5:00 p.m., with a lunch break
Open to everyone: beginners are welcome!
You can sign up for a single day or for the entir

L’événement Fresque en mosaïque chantier artistique ! Loches a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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