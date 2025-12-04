Initiation à la vannerie Loches
Initiation à la vannerie Loches jeudi 9 juillet 2026.
Initiation à la vannerie
Place de la Marne Loches Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 19:30:00
2026-07-09
Apprenez à reconnaître les plantes tout en les transformant en créations tressées, mêlant créativité et observation. Une expérience sensorielle et ludique qui vous connecte à la beauté et aux secrets du monde végétal !
Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde.
RDV à l’Office de Tourisme.
Venez explorer la nature autrement ! Apprenez à reconnaître les plantes tout en les transformant en créations tressées, mêlant créativité et observation. Une expérience sensorielle et ludique qui vous connecte à la beauté et aux secrets du monde végétal !

Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.

Départ de l'Office de Tourisme. 5 .
Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.
Départ de l’Office de Tourisme. 5 .
Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
English :
Learn to recognize plants while transforming them into woven creations, combining creativity and observation. A fun, sensory experience that connects you to the beauty and secrets of the plant world!
Bring pants, closed shoes and a water bottle.
RDV at the Tourist Office.
L’événement Initiation à la vannerie Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37