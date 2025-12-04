Initiation à la vannerie Loches

Initiation à la vannerie

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 19:30:00

2026-07-09

Venez explorer la nature autrement ! Apprenez à reconnaître les plantes tout en les transformant en créations tressées, mêlant créativité et observation. Une expérience sensorielle et ludique qui vous connecte à la beauté et aux secrets du monde végétal !

Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.

Départ de l’Office de Tourisme. 5 .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Learn to recognize plants while transforming them into woven creations, combining creativity and observation. A fun, sensory experience that connects you to the beauty and secrets of the plant world!

Bring pants, closed shoes and a water bottle.

RDV at the Tourist Office.

