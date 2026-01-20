Chasse au trésor La Légende du bouquet d’Agnès

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-18

Une légende dit qu’il y a presque 600 ans, le roi Charles VII a offert à la belle Agnès Sorel un magnifique bouquet de roses éternelles. Mais ce bouquet aurait été perdu dans Loches. En famille, partez sur les traces laissées par ce bouquet et retrouvez ce trésor perdu.

Une légende dit qu’il y a presque 600 ans, le roi Charles VII a offert à la belle Agnès Sorel un magnifique bouquet de roses éternelles. Mais par jalousie, la reine aurait volé et disséminé ces fleurs inestimables à travers la ville de Loches. En famille, partez sur les traces laissées par ce bouquet, cherchez les indices d’étapes en étapes pour reconstituer ce fameux trésor perdu. 5 .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Anselme is a young resident of Loches, where his parents run a business. Using signs from the past and present, play along as you explore the store fronts, solving riddles at each stage and trying to find the treasure Anselme has hidden?

