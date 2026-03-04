Concert « Les compositrices oubliées », MUSE SAINT-DIZIER, Saint-Dizier

Concert « Les compositrices oubliées » Dimanche 8 mars, 15h00 MUSE SAINT-DIZIER Haute-Marne

Entrée libre et gratuite.

Ensemble composé d’un piano, d’un violon et d’une chanteuse lyrique, la compagnie met en lumière les femmes compositrices des XIXe et XXe siècles. Présentes à toutes les époques de l’histoire de la musique, souvent appréciées et reconnues par leurs contemporains, elles sont pourtant oubliées…

Bienvenue à Hortense De Beauharnais (1783-1837), Cécile Chaminade (1857-1944),Pauline Viardot (1821-1910), Clémence De Grandval (1828-1907), Désirée Pacault (1798-1881), Augusta Holmes (1847-1903), Louise Puget (1810-1889), Mélanie Bonis (1858-1937), Mathilde Marchesi De Castrone (1821-1913) et Nadia Boulanger (1887-1979).

MUSE SAINT-DIZIER 24 rue Diderot Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Un concert par la Compagnie Clair-Obscur Lyrique concert journée