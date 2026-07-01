Concert : les élèves du conservatoire vous invitent, Musée des Beaux-arts, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-arts · Rouen
Informations pratiques
Concert : les élèves du conservatoire vous invitent Samedi 19 septembre, 15h30 Musée des Beaux-arts Seine-Maritime
Durée 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Duo Flute Guitare : Norah Guchet Flûte, Abdallah Kahoul Guitare, étudiants au Conservatoire de Rouen (classe de musique de chambre de Jennifer Rio)
Au programme Duos de Piazzola
Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.
Duo Flute Guitare : Norah Guchet Flûte, Abdallah Kahoul Guitare, étudiants au Conservatoire de Rouen (classe de musique de chambre de Jennifer Rio)
©Jennifer Rio
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