Concert : les élèves du conservatoire vous invitent, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

Informations pratiques

Concert : les élèves du conservatoire vous invitent Samedi 19 septembre, 16h00 Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Trio : Eve Delfont Chant, Maxence Rohart Clarinette, Pierre Cecil Duval Guitare, étudiants au Conservatoire de Rouen (classe de musique de chambre de Jennifer Rio)

Au programme Erbame Dich de J.S. BACH, Gesänge de J. BRAHMS, Morgen de R. STRAUSS

Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr Ancienne église Saint-Laurent, de la fin du XVe siècle, sauvée de la ruine en 1893 et restaurée en 1911 (pour le Millénaire de la Normandie)

Trio : Eve Delfont Chant, Maxence Rohart Clarinette, Pierre Cecil Duval Guitare, étudiants au Conservatoire de Rouen (classe de musique de chambre de Jennifer Rio)

©Jennifer Rio